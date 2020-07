Sekiro: Shadows Die supera il traguardo di 5 milioni di unità vendute (Di mercoledì 29 luglio 2020) Sekiro: Shadows Die Twice si prepara a ricevere un nuovo corposo aggiornamento il prossimo 29 ottobre, tuttavia il publisher Activision ha voluto dare ai fan una panoramica del numero di vendite raggiunte dal titolo From Software.Secondo i dati forniti dalla compagnia, pare che il gioco abbia superato la cifra di 5 milioni di unità vendute dal lancio, ovvero marzo 2019. "In Sekiro: Shadows Die Twice vestirai i panni di un "lupo senza un braccio", un guerriero sfregiato e caduto in disgrazia, salvato a un passo dalla morte. Il tuo destino è legato a un giovane di nobili origini, discendente di un'antica stirpe: per proteggerlo affronterai numerosi nemici, tra cui lo spietato clan Ashina. Niente ti fermerà nella pericolosa missione per riscattare il ... Leggi su eurogamer

