Il sindaco leghista di Codogno: "I negazionisti del Covid? Vengano a vedere il nostro cimitero" (Di mercoledì 29 luglio 2020) sindaco Codogno: "negazionisti Covid Vengano a vedere il nostro cimitero" Continua a far discutere in Italia il convegno organizzato qualche giorno fa al Senato e che ha riunito quelli che sono stati definiti i "negazionisti del Covid": a intervenire sul tema oggi in modo molto amaro è stato anche il sindaco leghista di Codogno, la città in cui è esploso il primo focolaio di Coronavirus in Italia. "Mi fanno venire l'ulcera i negazionisti del Covid – ha dichiarato il primo cittadino, Francesco Passerini – come i deputati che si sono astenuti sulla Giornata nazionale in memoria ...

