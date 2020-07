Francesca Pascale rompe il silenzio e svela dettagli molto intimi di Berlusconi (Di mercoledì 29 luglio 2020) Sembra di fatto ormai confermato, che dopo la rottura con Francesca Pascale, Silvio Berlusconi abbia deciso di “liquidare” l’ex fidanzata con un bell’assegno da 20 milioni di euro, più un mantenimento pari ad un milione di euro all’anno. Del resto, dopo dieci anni insieme, il Cavaliere, noto per la sua generosità, non poteva esimersi dall’ennesimo gesto galante, alla luce anche del fatto che, come recitava un vecchio comunicato di Forza Italia, fra Berlusconi e la Pascale, anche se l’amore è finito, «continua a sussistere un rapporto di affetto e vera e profonda amicizia». Del mantenimento ne hanno parlato tutti i giornali negli scorsi giorni, per ultimo Libero in data 27 luglio, che ha appunto ... Leggi su howtodofor

