Cagliari Juventus | Sarri polemico | “Contro la Roma potrebbe giocare l’Under 23”

Cagliari Juventus – La squadra di Maurizio Sarri, colma di assenze, cade in casa sarda sotto i colpi di Gagliano e Giovani Simeone. Brutta partita dopo aver archiviato il discorso scudetto la scorsa settimana che costa l'ottava sconfitta in stagione ai bianconeri. A 9 giorni dalla sfida di Champions League contro il Lione, il tecnico toscano ha parlato ai microfoni di Dazn, dichiarando frasi ricche di provocazioni. Cagliari Juventus: le parole di Sarri Come gestirò questi giorni che mancano alla sfida con il Lione? Vediamo, i problemi ce li ha creati anche la Lega, siamo l'unica squadra d'Europa che fa cinque partite in dodici giorni. Neanche in 14… in 12…. 20-23-26-29-01.

