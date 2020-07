1500 migranti sgomberati in Francia: “Rischio sanitario” (Di mercoledì 29 luglio 2020) La polizia ha sgomberato il campo di Aubervilliers, che era sorto nelle ultime settimane lungo il canale di Saint Denis. 1500 migranti sgomberati, provenienti principalmente dal Corno d’Africa e dall’Afghanistan. Vivevano ammassati lungo uno dei bordi del canale di Saint Denis nei pressi dell’omonimo comune, poco distante da Parigi. Un accampamento di fortuna che si … L'articolo 1500 migranti sgomberati in Francia: “Rischio sanitario” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

giuaddo99 : Ora della fuga dei migranti tutti i media metteranno la sordina oppure tutti sotto ad incolpare le forze di polizia… - Scolari_Guilher : @matteosalvinimi Basta pensare SOLO ai migranti, inizi a agire per l'Italia! Air Italy sta licenziando 1500 persone… - ffortuzzi : RT @umanesimo: Negli Usa hanno 'perso' 1500 bambini MIGRANTI. Scommettiamo che nessuno della nostra destra fascioleghista che sostiene il… - simoventurini1 : RT @umanesimo: Negli Usa hanno 'perso' 1500 bambini MIGRANTI. Scommettiamo che nessuno della nostra destra fascioleghista che sostiene il… - karypant : RT @umanesimo: Negli Usa hanno 'perso' 1500 bambini MIGRANTI. Scommettiamo che nessuno della nostra destra fascioleghista che sostiene il… -

Ultime Notizie dalla rete : 1500 migranti

Live Sicilia

(PRIMAPRESS) - FRANCIA - La polizia ha evacuato stamattina il grande accampamento di migranti situato sul bordo del Canal Saint-Denis a Aubervilliers (Senna-Saint-Denis), dove più di 1.500 persone si ...20:12Un centinaio di migranti in fuga dal Cara di Caltanissetta, decine di agenti nelle ricerche 18:47Denaro in cambio di un appalto, archiviazione per il sindaco di Noto ed il suo autista 18:42Via Am ...