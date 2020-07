Gianrico Tedeschi, la sua lettera all'Anpi: 'Siete la colonna della democrazia' (Di martedì 28 luglio 2020) La morte di Gianrico Tedeschi, decano del teatro italiano e antifascista che sopravvisse ai lager di prigionia nazisti dove era rinchiuso per aver rifiutato l'adesione alla Repubblica di Salò, ... Leggi su globalist

RaiNews : Nella sua casa a Pettenago - Corriere : Addio a Gianrico Tedeschi, l’attore milanese che era sopravvissuto al lager - Corriere : Addio a Gianrico Tedeschi, l’attore milanese che era sopravvissuto al lager - rrcorsi : È morto Gianrico Tedeschi: aveva 100 anni, una vita in scena - RadioRadicale : ?? È morto Gianrico Tedeschi, attore, doppiatore, artista. Internato nel lager tedesco di Sandbostel per non aver a… -