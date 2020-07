Elettra Lamborghini in playback perenne, lei risponde: “Un cavolo” (Di martedì 28 luglio 2020) Elettra Lamborghini in playback? L'ereditiera risponde senza peli sulla lingua sui social, dopo la performance a Radionorba Battiti Live in onda nella serata di ieri su Italia 1. La performance è stata registrata al pari dell'intera serata di Battiti Live, che quest'anno non va in onda in diretta. Su Twitter si commenta l'esibizione di Elettra Lamborghini a Battiti Live sulle note del pezzo sanremese Musica (E Il Resto Scompare) e viene messo in dubbio che si sia esibita dal vivo. In molti pensano che si sia esaibita in playback persino alle prove, dubitando delle sue doti di cantante e delle sue reali capacità nell'intonazione. Il programma però è stato registrato ed Elettra Lamborghini non si ... Leggi su optimagazine

AlwaysHes_394 : RT @amaricord: Ma vi ricordate quando Elettra Lamborghini cantò Musica e il resto scompare subito dopo la fuga di Bugo dal palco di Sanremo… - simonadistante : RT @valerio_91_: Anche l'inno nazionale dovrebbe iniziare con 'Elettra, Elettra Lamborghini' #BattitiLive2020 - thomassSD4 : @margotSD4 elettra elettra lamborghini - darveyfeels_ : RT @valerio_91_: Anche l'inno nazionale dovrebbe iniziare con 'Elettra, Elettra Lamborghini' #BattitiLive2020 - bhononlos : RT @amaricord: Ma vi ricordate quando Elettra Lamborghini cantò Musica e il resto scompare subito dopo la fuga di Bugo dal palco di Sanremo… -