Alessio Lo Passo avvistato insieme ad un volto noto di Temptation Island, nuova storia d’amore (Di martedì 28 luglio 2020) Alessio Lo Passo avvistato in giro per locali con Selvaggia Roma Alessio Lo Passo ex tronista di Uomini e donne è stato avvistato insieme a Selvaggia Roma, ex di Temptation Island. In realtà ieri sera sono stati visti in giro da tutti, ma proprio loro stessi hanno pubblicato storie su Instagram in cui si capisce benissimo che sono l’uno in compagnia dell’altra. Quindi questo vuol dire che non hanno alcuna intenzione di nascondersi, ma di fare tutto alla luce del sole. Tra i due attraverso le storie Instagram non si notano atteggiamenti fuori posto, scomposti, particolarmente intimi che possono far pensare ad un ritorno dell’amore tra i due. Adesso potrebbero soltanto essere amici anche perché non ... Leggi su kontrokultura

