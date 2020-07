Sarri durante la diretta di Bonucci: “Se avete vinto anche con me, siete davvero forti” (Di lunedì 27 luglio 2020) durante la festa scudetto della Juve, Maurizio Sarri è intervenuto nella diretta Instagram di Leonardo Bonucci. Una frase ha colpito: “Se avete vinto con me, che non ho mai vinto nulla, significa che siete forti”. Tutto questo all’interno di continui gavettoni, mentre Szczesny gli ha “passato” una sigaretta accesa nel bel mezzo delle interviste tra le risate generali. Foto: Twitter ufficiale Juventus L'articolo Sarri durante la diretta di Bonucci: “Se avete vinto anche con me, siete davvero forti” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

