Roma: 21enne litiga con la fidanzata, si getta dalla finestra e muore in ospedale (Di domenica 26 luglio 2020) Aveva bevuto alcol e al culmine di una lite con la fidanzata si è gettato dalla finestra, precipitando per 15 metri. Il giovane di 21 anni è stato trasportato ancora vivo ma in condizioni gravissime all’ospedale San Giovanni, ma non ce l’ha fatta ed è morto poco dopo. È successo in via Gabriele d’Annunzio a Roma, intorno alle 2 e mezza della mattina. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del nucleo investigativo per i rilievi, ma non sembrano esserci dubbi sul gesto del ragazzo. La salma al momento resta a disposizione dell’autorità giudiziaria. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

