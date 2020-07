Migranti tunisini scappano dal centro di Caltanissetta: polizia al lavoro (Di domenica 26 luglio 2020) A Caltanissetta un centinaio di Migranti tunisini sono scappati dal centro di Cara di Pian del Lago dove erano stati sottoposti a quarantena obbligatoria. polizia al lavoro per intracciarli Migranti violano la quarantena obbligatoria e scappano dal Cara di Caltanissetta. Sono ore movimentate per i carabinieri del comune siciliano, al lavoro per cercare di intercettare un centinaio di Migranti tunisini. Questi ultimi, dopo essere stati portati al Cara di Pian del Lago per sottoporsi al periodo di quarantena obbligatoria, sono scappati dal centro. I carabinieri sono riusciti a fermare solo tre di essi, mentre tutti gli altri sono ancora a piede libero. Tutte le forze ... Leggi su bloglive

