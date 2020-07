Juve, Ronaldo firma lo scudetto E' il nono titolo consecutivo (Di lunedì 27 luglio 2020) La Juventus batte 2-0 la Sampdoria e conquista lo scudetto. I bianconeri festeggiano il nono tricolore consecutivo Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

9º scudetto consecutivo per la Juventus grazie alla vittoria per 2-0 sulla Sampdoria, arrivata grazie ai gol di Cristiano Ronaldo e Bernardeschi. Si tratta del record nei 5 principali campionati ...Uno scudetto voluto, cercato, alla fine conquistato. E per certi versi anche aspettato. A 61 anni Maurizio Sarri trova la prima gioia con la Juventus, il primo ...