Tentativo folle e disperato, Marc Marquez si arrende: all'ultimo decide di saltare le qualifiche (Di sabato 25 luglio 2020) E alla fine, all'ultimo secondo, Marc Marquez ai arrende. Era un Tentativo disperato, il suo. E infatti è fallito. Lo spagnolo della Honda, ad appena quattro giorni dall'operazione all'omero del braccio destro, non ha preso parte alle qualifiche del Gran Premio di Andalusia classe MotoGp. Il campione del mondo in carica, dopo aver ricevuto l'ok dei medici, aveva testato le sue condizioni scendendo in pista per la terza e la quarta sessione di prove libere. Quindi, dopo un solo giro nella Q1, la decisione di rientrare ai box. La Honda ha confermato, via Twitter, che Marquez non avrebbe proseguito. Troppo dolore. Troppo alto il rischio. Il campione del mondo ci proverà la prossima volta. Leggi su liberoquotidiano

edcguitar : @lagoldoninuda @TGol61 Ma io non credo affatto che l’Inter pagherà Tonali 50 milioni: mi fa semplicemente sorridere… -

Ultime Notizie dalla rete : Tentativo folle Marc Marquez, tentativo folle e disperato: all'ultimo si arrende, niente qualifiche Liberoquotidiano.it Notte folle tra botte, coltellate e malori Rissa in Passeggiata, feriti due ventenni

Confronto da saloon, i carabinieri setacciano i filmati. La polizia indaga su un’aggressione sulla Marina di Torre del Lago Viareggio. Una notte di ordinaria follia. Tra botte da orbi in piena Passegg ...

Milano, trans uccisa: arrestato italiano 42enne/ “Presunto killer aveva debito ma…”

L’uomo è accusato non solo di omicidio ma anche di strage dal momento che dopo il delitto avrebbe aperto il gas della cucina della trans uccisa nel tentativo folle di provocare una esplosione e ...

Confronto da saloon, i carabinieri setacciano i filmati. La polizia indaga su un’aggressione sulla Marina di Torre del Lago Viareggio. Una notte di ordinaria follia. Tra botte da orbi in piena Passegg ...L’uomo è accusato non solo di omicidio ma anche di strage dal momento che dopo il delitto avrebbe aperto il gas della cucina della trans uccisa nel tentativo folle di provocare una esplosione e ...