Riesplode il caso McCarrick. Testimone parla di "cricca sessuale" nella chiesa Usa

Negli Stati Uniti lo Snap, associazione delle vittime di abusi del clero, ha reso noto che una nuova causa è stata presentata contro l'ormai ex cardinale ed ex prete Theodore McCarrick, che era stato arcivescovo di Washington ed ecclesiastico di grande peso anche a Roma. L'esposto si basa sulla testimonianza di quello che all'epoca era un ragazzino ed è stato possibile grazie all'ampliamento dei termini della prescrizione nel New Jersey. Si tratta di una causa potenzialmente esplosiva per il Vaticano perché il Testimone sostiene che esisteva un vera e propria "cricca sessuale" al cui vertice c'era l'allora arcivescovo di Metuchen e poi di Newark, in cui alcuni preti (dei 5 nominati nell'atto di causa 3 sono morti e 2 sono già stati ...

Negli Stati Uniti lo Snap, associazione delle vittime di abusi del clero, ha reso noto che una nuova causa è stata presentata contro l’ormai ex cardinale ed ex prete Theodore McCarrick, che era stato ...

