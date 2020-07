Il primo piatto ultra-cremoso: pasta con crema di peperoni e Philadelphia (Di sabato 25 luglio 2020) . Il primo piatto che ti presento oggi ha la cremosità come “marchio di fabbrica”. Del resto uno dei suoi ingredienti principali è il formaggio spalmabile (la ricetta riporta il Philadelphia, ma ovviamente puoi usare quello che preferisci). Qui di seguito gli ingredienti e il procedimento. Gli ingredienti Questi gli ingredienti necessari: 400 grammi di pasta a scelta; due peperoni rossi; una cipolla; olio extravergine q.b.; sale q.b.; 120 grammi di formaggio Philadelphia. Procedi così Si comincia dal sugo. Prendi la cipolla e tagliala a rondelle, poi pulisci per bene i peperoni e li fai a listarelle piuttosto sottili. Chiaro che più sono fine, più cuociono con facilità. Tieni conto che il modo in cui tagli i ... Leggi su pianetadonne.blog

Pellegrino Artusi è con una tautologia l'«Artusi»: l'autore del notissimo ricettario La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene, anno della prima edizione 1891. Alberto Capatti con una sineddoche - ...

Roma, 25 lug. (askanews) - Quattro sono i temi al centro degli approfondimenti da parte dei futuri "Food e Climate shapers": Climate Smart Cities Entro il 2050, quasi il 70% della popolazione mondiale ...

