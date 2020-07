A Napoli la patente è un optional. In sei mesi fermate 2.200 persone senza patente (Di sabato 25 luglio 2020) Napoli capitale della guida fuorilegge. Nella nostra città, ogni giorno, almeno 15 delle persone fermate ai controlli stradali risultano guidare senza patente. senza, dunque, aver studiato le norme del codice stradale necessarie per superare l’esame di guida. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno. In sei mesi sono 2.200 le persone che hanno violato il codice della strada, in particolare l’articolo 116. Per quanto riguarda i controlli della polizia stradale, dal 1° gennaio al 30 giugno le violazioni per guida senza patente o foglio rosa sono state 818. Quelle per aver affidato la propria auto o moto a una persona priva di patente sono state 278. Ci sono poi i reati relativi alla ... Leggi su ilnapolista

