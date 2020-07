Valeria Fedeli è convinta che in Afghanistan ci sia il mare: la gaffe, l'attacco a "Libero" e la nostra replica (Di venerdì 24 luglio 2020) L'intesa Pd-M5S si rinsalda ancora sull'asse dell'ignoranza. Su tanti temi l'attuale maggioranza di governo può avere scarsa sintonia, però sul fare scempio di geografia, grammatica c'è grandissima armonia. E anche una certa positiva competizione. Tutti ricordano le lezioni del nostro ministro degli Esteri Luigi Di Maio, convinto che la Russia si affacci sul Mediterraneo e che Pinochet sia venezuelano. Così come è difficile scordare «gli imbuti da riempire» di cui aveva parlato Lucia Azzolina, che restano un mistero di cui si dibatterà nelle facoltà di fisica nei lustri a venire. L'ex ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli, tuttavia, deve soffrire per la celebrità della sua erede, tanto da essersi lanciata in una gara per dimostrare che in politica ... Leggi su liberoquotidiano

Prima il congiuntivo, poi la celebre frase "più migliore". E ora l'ex ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli ci ricasca. Questa volta però l'errore non è grammaticale: a far scivolare la dem è stata ...

