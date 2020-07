Tina Cipollari furiosa per le voci su Kiko Nalli: “Buffoni, pagliacci” (Di venerdì 24 luglio 2020) Il volto di Uomini e Donne Tina Cipollari è furiosa contro chi ha messo in giro le voci della presunta fine del suo rapporto col fidanzato e un riavvicinamento con Kikò Nalli, suo ex marito. Dopo le indiscrezioni, smentite da entrambi, è arrivata una storia su Instagram in cui attacca direttamente la fonte della notizia. Le voci su Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara Negli scorsi giorni, il settimanale DiPiù aveva rilanciato una pesante indiscrezione: Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara si sarebbero lasciati. La causa dietro la rottura, secondo il settimanale, è stata imputata alla distanza acuita anche dalla quarantena da Coronavirus. Non solo, però. Nel rilanciare il ... Leggi su thesocialpost

MondoTV241 : Tina Cipollari furiosa su Instagram, 'Queste fake news illudono e destabilizzano' #uominiedonne #tinacipollari - generacomplotti : RT @blogtivvu: Tina Cipollari è una furia: “Vergognatevi per queste fake news che destabilizzano i miei figli...' ??? ????? Il suo durissimo… - generacomplotti : RT @blogtivvu: Tina Cipollari è una furia: “Vergognatevi per queste fake news che destabilizzano i miei figli, buffoni e pagliacci” https:/… - blogtivvu : Tina Cipollari è una furia: “Vergognatevi per queste fake news che destabilizzano i miei figli...' ??? ????? Il suo… - blogtivvu : Tina Cipollari è una furia: “Vergognatevi per queste fake news che destabilizzano i miei figli, buffoni e pagliacci” -