NBA, sconfitta a sorpresa per i Lakers in amichevole contro Dallas (Di venerdì 24 luglio 2020) sconfitta a sorpresa per i Los Angeles Lakers contro i Dallas Mavericks nel primo match dopo il lungo lockdown per via dell’emergenza coronavirus. L’amichevole, che si è giocata nella bolla di Orlando in cui si trovano tutti i protagonisti del basket NBA per evitare contagi, è terminata col punteggio di 108-104 per la squadra di un ottimo Luka Doncic, che segna 14 punti in 17 minuti. Il fratello di Steph Curry, Seth, trascina i suoi con 23 punti, mentre per quanto riguarda i californiani LeBron James ed Anthony Davis hanno giocato solo il primo tempo segnando dodici punti a testa, quando sono usciti poi gli avversari hanno preso il sopravvento. Leggi su sportface

makaka_dotcom : RT @sportface2016: #NBA, sconfitta a sorpresa in amichevole per i #Lakers contro #Dallas - sportface2016 : #NBA, sconfitta a sorpresa in amichevole per i #Lakers contro #Dallas -