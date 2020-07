Fantacalcio, i consigli della 36ª giornata di Serie A: idee e suggerimenti per la tua formazione (Di venerdì 24 luglio 2020) Questa sera con il match tra Milan ed Atalanta delle 21.45 avrà inizio la 36esima giornata di Serie A: a questo riguardo, come consuetudine, arrivano i nostri consigli ai fantallenatori su chi sarebbe meglio schierare e chi invece no in vista di questo turno di campionato. 1. Milan-Atalanta consigliATI: il match tra Milan ed Atalanta promette spettacolo, i giocatori da schierare assolutamente sono tantissimi. Da Ibra a Zapata passando per Rebic, Kessié, Muriel, Malinovskyi e Gomez, c'è... Leggi su 90min

