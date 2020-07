Abbonamento Tpl in Toscana: voucher o prolungamento per il periodo del lockdown (Di venerdì 24 luglio 2020) Il decreto rilancio è stato convertito in legge e a questo punto diventano applicabili le norme previste per il ristoro agli abbonati che nel periodo del lockdown non hanno potuto utilizzare gli abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico Leggi su firenzepost

FIRENZE – Il decreto rilancio è stato convertito in legge e a questo punto diventano applicabili le norme previste per il ristoro agli abbonati che nel periodo del lockdown non hanno potuto utilizzare ...

Covid, al via i rimborsi degli abbonamenti Tpl

Il decreto Rilancio è stato convertito in legge adesso i pendolari potranno chiedere il ristoro. Ceccarelli: "Attenzione a esigenze utenti" FIRENZE — I pendolari della Toscana possono chiedere i rimbo ...

FIRENZE – Il decreto rilancio è stato convertito in legge e a questo punto diventano applicabili le norme previste per il ristoro agli abbonati che nel periodo del lockdown non hanno potuto utilizzare gli abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico.

Il decreto Rilancio è stato convertito in legge adesso i pendolari potranno chiedere il ristoro. Ceccarelli: "Attenzione a esigenze utenti" FIRENZE — I pendolari della Toscana possono chiedere i rimborsi.