VIDEO - "Fa sempre il fenomeno contro di noi", spunta l'audio di Insigne su Giua (Di giovedì 23 luglio 2020) "Fa sempre il fenomeno contro di noi" dice Lorenzo Insigne in campo, dopo il primo rigore che l'arbitro Giua fischia per il Parma, negli audio rubati da bordo campo isolando la telecronaca. Leggi su tuttonapoli

AMorelliMilano : Legnago, stranieri litigano, probabilmente stando alla stampa locale sotto effetto di qualche sostanza, di fronte a… - chetempochefa : “Fermo agli ostacoli Accetto miracoli' ?? Facciamo i complimenti a @TizianoFerro per il doppio platino conquistato… - Atalanta_BC : È sempre un buon momento per gustarsi un siluro di #Malinovskyi ?? It's always a good time to enjoy a banger from Ma… - franzgolaprofo1 : sempre duro !!! - spondazzurra : RT @NoContextNapoli: ?? Lorenzo Insigne: “Lo fa sempre il fenomeno contro di noi”. -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO sempre Kelia Moniz in uno dei wipeout più spettacolari di sempre [video di surf] MTV.IT Elezioni Avezzano, De Angelis rilancia: “Serve un passo indietro a favore della Taccone” (Video)

Avezzano. Niente vacanze per la politica. Le immagini dello scorso anno di un Matteo Salvini che fa campagna elettorale al “Papete” e in spiaggia sembrano essere state un’anticipazione di quest’estate ...

Il medico di Zanardi: «Sarà una scalata dura come l’Himalaya»

dalla nostra inviata COSTA MASNAGA (LECCO) — Secondo lei Alex Zanardi percepisce qualcosa del mondo attorno a lui? Dietro la mascherina gli occhi del dottor Molteni si stringono in un sorriso. Sta cer ...

Avezzano. Niente vacanze per la politica. Le immagini dello scorso anno di un Matteo Salvini che fa campagna elettorale al “Papete” e in spiaggia sembrano essere state un’anticipazione di quest’estate ...dalla nostra inviata COSTA MASNAGA (LECCO) — Secondo lei Alex Zanardi percepisce qualcosa del mondo attorno a lui? Dietro la mascherina gli occhi del dottor Molteni si stringono in un sorriso. Sta cer ...