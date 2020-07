Ronaldo Juventus, senti Pistocchi: “Meglio con Sarri che con Allegri” (Di giovedì 23 luglio 2020) Ronaldo Juventus – La squadra di Maurizio Sarri potrebbe sollevare il nono scudetto di fila se, questa sera, dovesse battere l’Udinese al Friuli. La formazione bianconera è ancora a caccia di record perché il portoghese è ancora in corsa per la classifica marcatori. L’ex Real Madrid, secondo quanto postato da Maurizio Pistocchi, avrebbe avuto un rendimento migliore con l’arrivo del tecnico toscano rispetto a quando in panchina sedeva il collega Massimiliano Allegri. Juventus: Sarri ha potenziato Ronaldo Tramite il suo profilo Twitter, il giornalista di Mediaset, ha confrontato i numeri attuali rispetto a quelli dello scorso anno ed ha constato il miglioramento in zona gol. Leggi anche: Juve, oggi la festa scudetto? In ... Leggi su juvedipendenza

ChampionsLeague : ???? Cristiano Ronaldo at Juventus = ?????? #UCL - tuttosport : #Ronaldo e il record assoluto di gol: ecco chi lo precede - juventusfc : #JuveLazio, il post match sul nostro sito e sulla nostra App ???? Report ? - lookatbald : RT @VlnN94: La Juventus ha cominciato a parlare con Ronaldo dopo la finale di Champions col Liverpool, maggio 2018, annunciato due mesi pie… - carmenzeo : RT @Gazzetta_it: .@Cristiano #Ronaldo, che notte: a Udine per lo scudetto con la #Juve e per il trono dei gol -