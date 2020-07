Lega: Maroni, ‘torno in campo, oggi prendo tessera partito’ (Di giovedì 23 luglio 2020) Milano, 23 lug. (Adnkronos) – L’ex presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni tornerà in campo, dopo aver lasciato la politica ormai da due anni. E in un’intervista a Repubblica annuncia: “oggi vado alla mia sezione di Varese e prendo la tessera della nuova Lega di Salvini come militante. Tengo a specificare che l’ho fatto perché mi è stato garantito il doppio tesseramento con la vecchia Lega Nord e relativa anzianità di servizio”.In un post su Facebook, rilanciando l’intervista, spiega che cosa lo ha portato alla decisione: “Ho fiducia nella giustizia, ma questi attacchi alla Regione Lombardia, alla Lega e al sottoscritto sono frutto di ... Leggi su calcioweb.eu

repubblica : Maroni riprende la tessera della Lega: 'C'è bisogno di riportare la magistratura ai limiti che la legge le assegna' - SignorelliMario : RT @LilianaArmato: Ecco a chi bisogna chiederlo! A Mastrociliegia!???????? ??#RecoveryFurt_49milioni?? - ParisiSonia : RT @Avvocatocapita1: Per una volta pure Maroni ha ragione. Maroni riprende la tessera della Lega: 'C'è bisogno di riportare la magistratur… - mrosamalisan : RT @LilianaArmato: Ecco a chi bisogna chiederlo! A Mastrociliegia!???????? ??#RecoveryFurt_49milioni?? - mikytooday1 : @Ralfmacher Tondo un'altra notiziola, Maroni pensa di ri-tesserarsi lega ?? chissà perché ?? -