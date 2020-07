Dior a Lecce, perché bisogna dire ‘grazie’ a Maria Grazia Chiuri e a Chiara Ferragni (Di giovedì 23 luglio 2020) Grazie. Sì, grazie Maria Grazia Chiuri. Grazie per aver svelato al mondo l’essenza di una terra, il Salento, finora conosciuta soprattutto per la sua movida sfrenata. Nell’opulenza barocca di piazza Duomo a Lecce e nella luce abbagliante delle luminarie tipiche dei giorni di festa, Dior ha fatto sfilare la sua collezione Cruise 2021, mettendo in scena il legame ancestrale di questa terra con le sue tradizioni che affondano le radici nella notte dei tempi e, non da ultimo, con le sue origini nella Magna Grecia. “Strenght and dignity”, “forza e dignità” si leggeva tra le frasi scritte nelle oltre 30mila lampadine a Led che componevano la straordinaria scenografia luminosa pensata per l’occasione dall’artista Marinella Senatore. ... Leggi su ilfattoquotidiano

