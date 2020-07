Palermo, concessione stadio: passo verso la svolta? L’emendamento che modifica la convenzione e le novità sul canone… (Di mercoledì 22 luglio 2020) La strada verso la definitiva fumata bianca pare essere tracciata.La partita tra l'amministrazione comunale del capoluogo siciliano ed il nuovo Palermo di Hera Hora è di fatto ancora aperta. Tuttavia, le distanze tra le parti, di matrice concettuale e sostanziale, in merito all'annosa questione relativa alla concessione d'uso dello stadio "Renzo Barbera" al club rosanero sembrano progressivamente ridursi. Principale oggetto del contendere l'ammontare del canone di locazione stagionale dell'impianto stabilito nell'ambito del testo di una convenzione della durata di sei anni tra Comune e Palermo Football Club. Una cifra pari a 341.150 euro, frutto di una formula matematica basata sul rapporto tra valore patrimoniale attribuito alla struttura (9 milioni di euro) e relativi ... Leggi su mediagol

Doveva essere il giorno dell'intesa e invece per la concessione dello stadio al Palermo F.C. bisognerà attendere ancora un giorno. E' stata rinviata a domani la discussione sul tema stadio in Consigli ...