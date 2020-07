Calvi, Rocco: “Ottima partecipazione alla giornata ecologica” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCalvi (Bn) – Di seguito una nota stampa del comune di Calvi, a firma del sindaco Armando Rocco. “Si è svolta domenica 19 luglio a Calvi la giornata ecologica, organizzata dall’associazione sportiva EanscinTao e dal Comune di Calvi e che ha visto la partecipazione di circa cinquanta persone tra bambini e adulti. ‪Alle 16:30 si è tenuto il raduno in Piazza Roma, con la distribuzione di guanti e buste differenziate per la raccolta. Sono state percorse e ripulite le principali strade del centro urbano, per fare ritorno in serata nell’anfiteatro in Piazza Roma, nel quale è stato offerto un ristoro a tutti i partecipanti. “Insieme ai ragazzi dell’associazione EanscinTao, che ... Leggi su anteprima24

aleppe8 : @rocco_tanica Io presenterei un progetto per commercializzare forfora per calvi -

Ultime Notizie dalla rete : Calvi Rocco Calvi, Rocco: "Ottima partecipazione alla giornata ecologica" anteprima24.it Rocco, Maturo e Cirocco tre vice segretari provinciali di “Noi Campani”

Ci affiancheranno in questo percorso il sindaco di Calvi, Armando Rocco, il primo cittadino di Cusano Mutri, Giuseppe Maria Maturo, e la dirigente d’istituto Mariella Cirocco, già sindaco di Molinara.

A Calvi telecamere e punti luce per prevenire furti e tutelare la sicurezza stradale

Un piano da 100mila euro per la sicurezza stradale e del territorio. Sarà adottato a Calvi per volontà dell’amministrazione Rocco, che ha dato l’ok al progetto con una delibera di giunta dello scorso ...

Ci affiancheranno in questo percorso il sindaco di Calvi, Armando Rocco, il primo cittadino di Cusano Mutri, Giuseppe Maria Maturo, e la dirigente d’istituto Mariella Cirocco, già sindaco di Molinara.Un piano da 100mila euro per la sicurezza stradale e del territorio. Sarà adottato a Calvi per volontà dell’amministrazione Rocco, che ha dato l’ok al progetto con una delibera di giunta dello scorso ...