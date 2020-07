Alex Zanardi trasferito in un centro per la riabilitazione. Il figlio: «Ce la farà» (Di mercoledì 22 luglio 2020) Alex Zanardi, 53 anni, ha lasciato stamattina l’ospedale Santa Maria alle Scotte. L’atleta è stato trasferito a Villa Beretta, un centro per la riabilitazione all’avanguardia che si trova nel Lecchese, dove lo sportivo trascorrerà le prossime settimane. Alex Zanardi in una gara a Cervia a settembre (Getty Images for IRONMAN) «La direzione sanitaria dell’Azienda Senese comunica che in questi giorni è finito il programma di sedo-analgesia di Alex Zanardi», recita una nota del policlinico. «Dopo la sospensione della sedazione, la normalità dei parametri cardio-respiratori e metabolici, la stabilità delle condizioni cliniche generali e del ... Leggi su iodonna

Agenzia_Ansa : Alex #Zanardi lascia l'ospedale di Siena, trasferito in un centro di neuro-riabilitazione. Da giorni era stata sosp… - SkySportF1 : ULTIM'ORA Alex Zanardi dimesso e trasferito in centro specialistico di recupero e riabilitazione #SkyMotori #Formula1 #F1 - matteosalvinimi : Forza Alex! #Zanardi - Nutizieri : Zanardi, riabilitazione neurologica: per Alex inizia una nuova sfida - MauroOldani : Stamani il primo messaggio lo dedico a Zanardi. Forza Alex la rieducazione è dura ma tu sei più forte di tutto ?????? -