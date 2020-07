Nina Moric svela tutti i retroscena sulla vita di Belen Rodriguez (Di martedì 21 luglio 2020) Nina Moric rivela che la vita di Belen è stata un calvario, ecco tutta la verità Nina Moric e Belen Rodriguez hanno trascorso anni a farsi guerra a vicenda, adesso si sono riappacificare da qualche tempo. La dimostrazione che tra loro è tornato il sereno arriva da alcune foto scattate qualche tempo fa in una taverna a Capri, dove le due sono insieme durante una serata di divertimento tra balli e canti. Tra loro c’è tanta complicità e si divertono pure. Ecco che in una delle ultime interviste la showgirl croata racconta il mondo di Belen, il suo passato, tutto ciò che ha avuto modo di conoscere da quando tra loro tutto si è sistemato. Così Nina ha dichiarato ... Leggi su kontrokultura

veracegossip : Ecco un tenero scatto di @nina__moric con il figlio Carlos avuto dal matrimonio con Fabrizio Corona. NINA E Carlos… - infoitcultura : Belen Rodriguez, il commento di Alba Parietti e Nina Moric: le dichiarzioni scioccanti - zazoomblog : Nina Moric contro il video del figlio Carlos: “Mi fa male non è lui” - #Moric #contro #video #figlio #Carlos: - infoitcultura : Belén Rodriguez in crisi, interviene Nina Moric: “È molto delusa” - ElisaDiGiacomo : Belen e Stefano, il commento di Nina Moric: 'Non è tutto oro quello che luccica' -

Ultime Notizie dalla rete : Nina Moric Nina Moric contro il video del figlio Carlos: “Mi fa male, non è lui” Thesocialpost.it BELEN TOPLESS: fisico statuario della Rodriguez. Foto mozzafiato

Niente commenti nella didascalia da parte della Canalis e una poggia di like per lei da parte dei suoi follower. Nina Moric mostra il lato B: foto in intimo bellissima Nina Moric posta su Instagram ...

GEORGINA RODRIGUEZ, LATO B DA PALLONE D'ORO. E poi... Lady Ronaldo sullo yacht

Niente commenti nella didascalia da parte della Canalis e una poggia di like per lei da parte dei suoi follower. Nina Moric mostra il lato B: foto in intimo bellissima Nina Moric posta su Instagram ...

Niente commenti nella didascalia da parte della Canalis e una poggia di like per lei da parte dei suoi follower. Nina Moric mostra il lato B: foto in intimo bellissima Nina Moric posta su Instagram ...Niente commenti nella didascalia da parte della Canalis e una poggia di like per lei da parte dei suoi follower. Nina Moric mostra il lato B: foto in intimo bellissima Nina Moric posta su Instagram ...