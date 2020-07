Milik resta nel mirino della Juve: bianconeri alla ricerca di uno scambio (Di martedì 21 luglio 2020) Milik resta nel mirino della Juve. I bianconeri sono alla ricerca di uno scambio con il Napoli: trattativa in stand by La Juve non ha intenzione di abbandonare la pista per Milik. I bianconeri, alla ricerca di un centravanti, hanno messo gli occhi sul giocatore del Napoli. Il polacco, in scadenza di contratto nel 2021 con il club azzurro, non ha intenzione di rinnovare il suo contratto. Come spiega Sky Sport, continuano i dialoghi. La Juve ha da tempo una base d’intesa con l’attaccante, ma la trattativa con il Napoli resta in stand by. I bianconeri vorrebbero infatti impostare ... Leggi su calcionews24

