Sassuolo-Milan, Pioli alla vigilia: “Stiamo correndo forte ma siamo ancora settimi” (Di lunedì 20 luglio 2020) “Voglio che la benzina duri fino al 2 agosto, poi è giusto che la squadra si prenda una pausa per preparare la prossima stagione. Stiamo correndo forte ma siamo sempre settimi in classifica, il serbatoio della benzina è ancora messa bene, non siamo ancora in riserva. Le prossime due dimostriamo di essere una buona squadra. Sono due gare importanti per noi“. Stefano Pioli parla così alla vigilia di Sassuolo-Milan, match cruciale per la corsa alla zona Europa League. “Sto facendo vedere la squadra la classifica da gennaio in avanti – ha aggiunto il tecnico rossonero in conferenza stampa -. Nel 2020 siamo quarti in classifica, ... Leggi su sportface

AntoVitiello : ?Rotondo 5-1 per il #Milan contro il #Bologna, media di oltre 3 gol a partita negli ultimi 8 match. Milan in pressi… - AntoVitiello : #Milan: 10 punti contro Roma, Lazio, Juventus e Napoli. Bottino ottimo per i rossoneri, ma ora arrivano le gare ins… - OptaPaolo : 7 - Sono state sette le parate di Wojciech Szczesny contro il Sassuolo: l’ultimo portiere della Juventus a farne di… - Livia_DiGioia : RT @SimoneCristao: Sassuolo-Milan Diffidati: Kjaer, Romagnoli, Theo, Bennacer, Rebic Arbitra Pairetto Milan-Atalanta alla prossima La v… - KARIM38129412 : RT @SimoneCristao: Sassuolo-Milan Diffidati: Kjaer, Romagnoli, Theo, Bennacer, Rebic Arbitra Pairetto Milan-Atalanta alla prossima La v… -