Fasano: sei casi di corona virus Il sindaco: due già descritti nei giorni scorsi. Tutti dello stesso nucleo familiare. Provenienti dall'Albania, "controllare i rimpatri con la giusta attenzione" (Di lunedì 20 luglio 2020) Scrive Francesco Zaccaria, sindaco di Fasano: Le Autorità competenti ci hanno ufficialmente comunicato che ci sono sei nuovi casi di contagio da Covid-19 nel territorio di Fasano. I nuovi ammalati fanno Tutti parte dello stesso nucleo familiare: il contagio proviene da due persone rientrate dall’Albania, di cui la stampa ha dato notizia nei giorni scorsi e ora ricoverate all’ospedale “Perrino” di Brindisi; gli altri quattro loro parenti ammalati sono in isolamento domiciliare. La ASL di Brindisi sta seguendo i casi con la massima attenzione e sta monitorando in modo capillare i contatti stretti avuti da ... Leggi su noinotizie

