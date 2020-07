"Veniamo in Italia per le vostre leggi". I migranti sbarcati dalla Siremar: nero su bianco, il disastro di Conte e Lamorgese (Di domenica 19 luglio 2020) Perché i migranti vengono in Italia? "Perché avete leggi meno restrittive delle nostre". A spiegarlo è uno dei 240 sbarcati dalla San Savino della Siremar, il traghetto che fa la spola tra Lampedusa e Porto Empedocle, ai giornalisti presenti sul molo. Gli immigrati irregolari sono stati poi portati in Sicilia e l'allarme è sia sociale che sanitario. "Abbiamo viaggiato sullo stesso traghetto - racconta un agrigentino al Giornale.it -, sebbene distanziati. Ma quasi ogni giorno è così e nonostante ci sia chi fa la santificazione a bordo, il rischio di contrarre il Covid-19 è sempre alto. Abbiamo paura? Sì. Ormai parlano della nostra terra solo per i migranti, ma la Sicilia è altro. È turismo e ... Leggi su liberoquotidiano

Perché i migranti vengono in Italia? "Perché avete leggi meno restrittive delle nostre". A spiegarlo è uno dei 240 sbarcati dalla San Savino della Siremar, il traghetto che fa la spola tra Lampedusa e ...

