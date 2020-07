Chiara Ferragni agli Uffizi: qual è il problema? (Di domenica 19 luglio 2020) Chiara Ferragni realizza un photoshoot per Vogue agli Uffizi e subito c’è chi grida allo scandalo. Se Vogue sceglie un grande museo come contesto per un servizio fotografico, invece di un qualsiasi altro luogo d’Italia, paga secondo le tariffe fissate dal museo, non danneggia le opere esposte, non impedisce ai visitatori la normale fruizione, qual è il problema? La Ferragni nell’occasione visita il Museo accompagnata dal direttore Eike Schmidt e non resiste a una foto davanti alla Primavera di Botticelli, più o meno come milioni di altre persone. Scandalo! Al rogo soprattutto il direttore degli Uffizi colpevole addirittura di aver pubblicato quella foto sulla pagina Instagram del Museo. Mi ... Leggi su huffingtonpost

FranAltomare : Quindi Chiara Ferragni che fa divulgazione su Instagram dagli Uffizi è una privilegiata viziata. Quelle che invece… - fattoquotidiano : Sia chiaro: il problema non è Chiara Ferragni, il problema sono gli Uffizi [di Tommaso Montanari] - HuffPostItalia : Eike Schmidt (Uffizi): 'Su Chiara Ferragni basta snobismi, avvicina i ragazzi alla cultura' - cometenessuno_ : RT @chiaraconlach: vi indignate per Chiara Ferragni che sponsorizza gli Uffizi o i Musei Vaticani ma seguite quelle che vi offrono beveroni… - gilenosav : RT @HuffPostItalia: Eike Schmidt (Uffizi): 'Su Chiara Ferragni basta snobismi, avvicina i ragazzi alla cultura' -