Capuano | “Inter-Sassuolo 3-3 ha chiuso il campionato | deluso da Sarri e Ancelotti”

Il giornalista di Radio 24 Giovanni Capuano ha espresso la sua opinione sull'assegnazione dello scudetto a "Punto Nuovo Sport Show" su Radio Punto Nuovo: "Inter-Sassuolo 3-3 ha decretato la fine della lotta scudetto. Quel pareggio ha annullato il progetto di Conte. Il campionato è morto e sepolto". Capuano ha poi analizzato le singole squadre, facendo un breve bilancio della stagione: "La Juventus si è spenta progressivamente nonostante qualche performance positiva. Sarri non smette di deludermi. Conte ha fatto meglio di Spalletti, ma doveva mettere il fiato sul collo ai bianconeri fino all'ultima giornata e non ci è riuscito. Sono molto deluso anche da Ancelotti.

