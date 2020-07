Bollite i limoni alla sera, bevetene il succo al mattino e… (Di domenica 19 luglio 2020) Avete letto bene: Bollite i limoni! Conoscete già le infinite proprietà di questo agrume e magari al mattino lo spremete, fresco in un bicchiere d’acqua per iniziare la giornata con una carica alcalina di cui beneficiare fino a sera. Ma, sicuramente, siete all’oscuro di questo rivoluzionario modo di assumere il limone. Preparateli prima di andare a dormire, beveteli il mattino seguente e… non potete neanche immaginare che risultati! Non ci credete? Curiose? Iniziamo! I benefici del succo al mattino! Molte ricerche hanno dimostrato che la scorza di limone contiene Salvestrol Q40 e limonene, il che la rende ideale per l’eliminazione di tossine. L’agrume nella sua interezza apporta notevoli benefici anche per il sistema ... Leggi su pianetadonne.blog

