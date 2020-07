Vittime di violenza, ristoro adeguato dallo Stato ai suoi cittadini (Di sabato 18 luglio 2020) Corte di giustizia Ue, indennizzo alle Vittime di violenzaVittima di violenza in un altro StatoPossibilità di indennizzo ad un cittadino italianoEntità dell'indennizzoCorte di giustizia Ue, indennizzo alle Vittime di violenzaTorna su L'indennizzo da parte di uno Stato non per forza dovrà garantire necessariamente un ristoro completo del danno materiale e morale subito dalle Vittime di reati intenzionali violenti, tuttavia non potrà essere puramente simbolico o manifestamente insufficiente. L'indennizzo dovrà essere dato anche a quelle residenti nel territorio degli Stati stessi. A scriverlo, il 16 luglio 2020, è la Grande sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza ... Leggi su studiocataldi

