Agrigento, Mareamico: “Il miracolo si ripete, la spiaggia di Punta Grande verrà invasa dalla tartarughine” [FOTO] (Di sabato 18 luglio 2020) “Nei primi giorni di settembre la spiaggia di Punta Grande verrà invasa da decine e decine di tartarughine!“: lo afferma in una nota l’associazione Mareamico Agrigento. “Era già successo 17 anni fa, quando durante una notte d’estate un nostro amico ci ha chiamati, perché aveva la sua casa al mare invasa da decine e decine di tartarughine appena nate. Loro, invece di dirigersi verso il mare, erano state attirate dalla luce di casa.Questa notte, esattamente nello stesso posto, una caretta caretta, ha deposto le sue uova. IL miracolo SI ripete!Il nido verrà custodito dal WWF.“L'articolo Agrigento, Mareamico: “Il ... Leggi su meteoweb.eu

mareamico : Agrigento: Mareamico, ‘tartaruga Caretta voleva deporre uova ma schiamazzi l’hanno impedito’ … - mareamico : Agrigento, l’irritazione di “Mareamico” per i turisti che hanno disturbato una grossa tartaruga che voleva deporre… - mareamico : Agrigento: Mareamico, 'tartaruga Caretta voleva deporre uova ma schiamazzi l'hanno impedito' - StraNotizie : Agrigento: Mareamico, 'tartaruga Caretta voleva deporre uova ma schiamazzi l'hanno impedito' - mareamico : Arriva la tartaruga per deporre le uova ma fugge per la folla di curiosi (VIDEO) -

Ultime Notizie dalla rete : Agrigento Mareamico Mareamico: "Tartaruga Caretta voleva deporre uova ma gli schiamazzi glielo hanno impedito" Adnkronos Contaminazione suolo e acque, Carabinieri e Guardia Finanza sequestrano la discarica di Siculiana

Sequestrata, su richiesta della Procura di Agrigento, la discarica e l’attiguo impianto ... Dolce & Gabbana in campo per la promozione della Sicilia Zingarello blindata, Mareamico: “strano modo di ...

Troppa folla e schiamazzi e la caretta caretta rinuncia a deporre le uova

"Ieri sera una grossa tartaruga caretta caretta è arrivata dal mare per deporre le sue uova, lungo la spiaggia del viale delle dune. Purtroppo ha scelto la spiaggia sbagliata! Dopo tre ore di travagli ...

Sequestrata, su richiesta della Procura di Agrigento, la discarica e l’attiguo impianto ... Dolce & Gabbana in campo per la promozione della Sicilia Zingarello blindata, Mareamico: “strano modo di ..."Ieri sera una grossa tartaruga caretta caretta è arrivata dal mare per deporre le sue uova, lungo la spiaggia del viale delle dune. Purtroppo ha scelto la spiaggia sbagliata! Dopo tre ore di travagli ...