Interruzione idrica a San Giorgio la Molara e Molinara: i dettagli (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoComunichiamo che a causa di una riduzione delle portate, saremo costretti a sospendere l’erogazione del servizio idrico questa sera alle ore 18:00 per tutto il centro urbano del Comune di Molinara. Inoltre per gli stessi motivi verrà anticipata la chiusura idrica notturna anche per il centro urbano di San Giorgio La Molara alle ore 18.00 anziché le ore 20:00. Ricordiamo che é sempre attivo h24 il numero verde 800 51 17 17 gratuito da tel. Fisso e Cellulare. L'articolo Interruzione idrica a San Giorgio la Molara e Molinara: i dettagli proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

TV7Benevento : GESESA-VALLE VITULANESE: interruzione idrica per i Comuni di Vitulano e Tocco Caudio a causa di un guasto improvvis… - cascinanotizie : Interruzione idrica in un quartiere di Pisa @AcqueSpA al lavoro per ripristinare il servizio - AcqueSpA : ?? Guasto sulla rete idrica nel Comune di #Pisa ?? Oggi, venerdì 17/7 ?? Coinvolta la zona di Sant'Ermete ????? Riparaz… - zazoomblog : Arpaia riduzione della portata d’acqua: interruzione idrica in serata - #Arpaia #riduzione #della #portata -

Ultime Notizie dalla rete : Interruzione idrica Gesesa, interruzione idrica a Vitulano e Tocco Caudio a causa di un guasto NTR24 GESESA-VALLE VITULANESE: interruzione idrica per i Comuni di Vitulano e Tocco Caudio a causa di un guasto improvviso.

Comunichiamo, che a causa di una perdita riscontrata su una condotta in località Monte del Comune di Paupisi, si potrà verificare, per tutta la giornata, discontinuità del servizio idrico nei Comuni d ...

Ceriano – Fibra, rete idrica, sicurezza a scuola: i cantieri in corso

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 17 luglio 2020 – Proseguono in queste settimane i lavori in corso sulle strade cerianesi per le due grandi opere realizzate fase di completamento da parte di soc ...

Comunichiamo, che a causa di una perdita riscontrata su una condotta in località Monte del Comune di Paupisi, si potrà verificare, per tutta la giornata, discontinuità del servizio idrico nei Comuni d ...(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 17 luglio 2020 – Proseguono in queste settimane i lavori in corso sulle strade cerianesi per le due grandi opere realizzate fase di completamento da parte di soc ...