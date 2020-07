Sostenere che a Roccella Jonica ci sono «25 poliziotti positivi» alla Covid-19 dopo lo «sbarco di migranti infetti» è sbagliato (Di giovedì 16 luglio 2020) Aiutaci a migliorare Facta!Partecipa al nostro breve sondaggio (servono 5 minuti), del tutto anonimo.Potremo conoscere meglio il nostro pubblico, migliorare quello che facciamo e come lo facciamo.CLICCA QUI PER INIZIARE Mercoledì 15 luglio la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un articolo pubblicato il 14 luglio 2020 dal sito web Vox News (finito nella lista di «siti di misinformazione sul Coronavirus» di NewsGuard), dal titolo «Roccella Jonica, “positivi 25 poliziotti dopo sbarco migranti infetti”». Nel corpo dell’articolo vengono riportate le dichiarazioni Giuseppe Brugnano, segretario nazionale della Federazione ... Leggi su facta.news

