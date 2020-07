Kessie: “Via dal Milan? Resto qui fino alla fine del contratto. Voglio portare il Milan in Champions” (Di giovedì 16 luglio 2020) Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Franck Kessie, centrocampista del Milan, è tornato a parlare sul momento di forma dei rossoneri che hanno ripresa la volata nel post quarantena. “Durante i due mesi di lockdown abbiamo sempre lavorato facendo tutto quello che diceva il programma, abbiamo seguito bene e si vedono i risultati. Abbiamo vinto contro grandi squadre perché anche noi lo siamo. Noi dobbiamo rimanere in questo momento di forma fino alla fine. Ancora tutto è possibile, ma noi dobbiamo lottare e fare punti. Ibrahimovic? Io mi trovo bene con tutti nello spogliatoio, Ibra è un grande, aiuta sempre la squadra. Addio dell’anno scorso? Forse era così per i giornalisti, per me e per la società no. Nessuno mi ha detto che dovevo ... Leggi su alfredopedulla

