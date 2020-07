Incidente sul lavoro | operaio muore stritolato da macchinario (Di giovedì 16 luglio 2020) In Toscana ha luogo quello che mai dovrebbe accadere. Ennesimo Incidente sul lavoro che risulta fatale per un operaio, drammatiche le circostanze del tutto. Un grave Incidente sul lavoro costa la vita ad un operaio. La sciagura si è verificata a Pisa, con un operaio che stava lavorando accanto ad un macchinario. I carabinieri … L'articolo Incidente sul lavoro operaio muore stritolato da macchinario è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

emergenzavvf : Quattro anni fa, il #12luglio 2016, l’incidente ferroviario tra due treni sul binario unico tra #Andria e #Corato,… - ivanscalfarotto : Incidente sul lavoro oggi in acciaieria a #Taranto, per fortuna non grave. L’incertezza sul destino dell’azienda è… - euroregionenews : Giovane morto per incidente sul lavoro: cordoglio della Regione FVG. Fedriga e Rosolen richiamano istituzioni a raf… - LuceverdeRadio : RT @ModenaPM: #ViabilitàMO #16luglio rallentamenti del #traffico in via La Marmora causa #incidente stradale. ????? Siamo sul posto https://… - ModenaPM : #ViabilitàMO #16luglio rallentamenti del #traffico in via La Marmora causa #incidente stradale. ????? Siamo sul posto -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente sul Pisa, incidente sul lavoro, muore operaio: tragedia nell'azienda LA NAZIONE Radio Rai accende le telecamere e diventa visual. A settembre parte Radio 2, a seguire tutte le radio Rai si potranno anche guardare

Dal 14 settembre la radio diventa visual con Rai Radio 2 ‘Guarda che radio’ visibile inizialmente su Rai Play e successivamente su altre piattaforme. Lo ha annunciato oggi il direttore di Rai Radio, R ...

Autocisterna tampona un’auto, ferita una donna. E' in prognosi riservata

POLESELLA (Rovigo) - Grave incidente giovedì 16 luglio sulla Statale 16 nel comune di Polesella. Davanti al distributore Agip intorno alle 9 un’autocisterna ha violentemente tamponato una Fiat 500 con ...

