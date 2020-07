GeForce NOW si aggiorna con nuovi Giochi (Di giovedì 16 luglio 2020) L’impegno da parte di NVIDIA nel rilasciare ogni settimana nuovi e incredibili Giochi per i nostri membri su GeForce NOW continua, e anche questo giovedì torna con l’appuntamento “Game Ready su GeForce NOW”. Lanciarsi nella propria sessione di gioco quando vuoi: questo è quello che significa essere “Game Ready su GeForce NOW”! L’esperienza è stata ottimizzata per il cloud gaming e include miglioramenti delle performance. NVIDIA gestisce gli aggiornamenti e le patch del gioco, e quando un titolo supporta l’RTX, questo garantisce una grafica meravigliosa e la DLSS 2.0. Questa settimana il servizio lancia 11 Giochi in totale, tra cui nuovi spettacolari arrivi ... Leggi su gamerbrain

Nvidia ha oggi annunciato dieci giochi che a partire da oggi sono disponibili in GeForce Now, la sua piattaforma di game streaming che ogni settimana si rinnova con diverse novità. Da ora è possibile ...

L'open beta di Hyper Scape è disponibile a partire da oggi su PC ma anche sul servizio in streaming GeForce Now: ecco tutti i dettagli sul battle royale di Ubisoft. NOTIZIA di Tommaso Pugliese — 13/07 ...

