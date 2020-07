Caterina Collovati contro Francesca Barra: “Se vuoi difendere l’intimità basta essere più riservati, inaccettabile attaccare i giornali” (Di giovedì 16 luglio 2020) Troppa confusione tra profili social e camere da letto. Caterina Collovati non ci sta e battibecca con Francesca Barra. Dopo aver partecipato insieme ad una puntata di Ogni Mattina su Tv8, con Adriana Volpe e Alessio Viola, la giornalista e moglie dell’ex calciatore Fulvio, attraverso il suo profilo Instagram ha fatto sapere di non essere d’accordo con la Barra. Il tema è la sempiterna pubblicazione di giornali e siti web di foto e post pubblicati sui social dai personaggi pubblici. Insomma nasce prima l’uovo o la gallina? “Non mi trovo affatto d’accordo con la collega Francesca Barra, presente insieme a me al dibattito, che sosteneva che i giornali non dovrebbero interessarsi delle relazioni intime di Belen, la ... Leggi su ilfattoquotidiano

