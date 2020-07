Autostrade: un regalo ai Benetton mascherato da nazionalizzazione (Di giovedì 16 luglio 2020) Roma, 16 lug – Quanto incasseranno i Benetton dall’uscita dall’azionariato di Autostrade per l’Italia? Ancora non è chiaro – lo sapremo forse tra qualche mese – ma una cosa è certa: il fatto che il titolo della capogruppo Atlantia abbia nella giornata di ieri letteralmente preso il volo in borsa – con un clamoroso +26,65% alla chiusura di ieri – significa che la famiglia trevigiana non se ne andrà con un pugno di mosche in mano. “Chi muove i soldi ha capito che a vincere la partita ancora una volta sono stati i Benetton“, ha commentato causticamente il direttore de Il Tempo, Franco Bechis. Il monopolio naturale per eccellenza Che finalmente le Autostrade – non tutte, attenzione: Aspi controlla la metà, quasi 3 mila km sui 6 ... Leggi su ilprimatonazionale

