Ciclovia di Maria Carolina | in bici da Capua alla reggia di Carditello

Presentato il progetto per la realizzazione dell'itinerario che collegherà in bici il Real Sito di Carditello alla stazione ferroviaria di Capua, stimolando il turismo ecosostenibile e promuovendo un'offera culturale integrata. Il progetto – promosso dalla Fondazione Real Sito di Carditello, dal Comune di San Tammaro e dal Comune di Capua per un valore di 5.450.000 euro – comprende la realizzazione di due stazioni cicloturistiche in mobilità elettrica con eBike. A disposizione dei turisti, dunque, 22 bici elettriche, handbike per persone con disabilità e 2 stazioni come punto di ricarica con il fotovoltaico (a Carditello e a ...

Ultime Notizie dalla rete : Ciclovia Maria Natura, trulli e chiesette: in Valle d'Itria alla scoperta della "ciclovia dell'acqua" barinedita MOBILITA’ SOSTENIBILE – “Ciclovia Adriatica”, riunione programmatica a Termoli

TERMOLI – Su richiesta del Comune di Termoli si è tenuta nel pomeriggio in sala consiliare una riunione programmatica tra Regione e comuni costieri per fare il punto della situazione sulla Ciclovia Ad ...

La ciclovia adriatica, un'opportunità da non perdere

Da Trieste a Santa Maria di Leuca passando per i 33 chilometri di costa molisana. E' il progetto della ciclovia adriatica già in fase avanzata per quanto riguarda la progettazione e gli stanziamenti.

