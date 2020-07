Salvini risponde alla denuncia di Aboubakar Soumahoro: «Querelano i bonghi perché salviniani?» (Di martedì 14 luglio 2020) È molto semplice capire quanto sia stata fuori luogo – e disgustosa – la scelta della Lega di utilizzare un sottofondo a suon di bonghi che accompagnano le parole di Aboubakar Soumahoro. Allusioni – se non vogliamo scomodare il razzismo, parliamo di etnia (non che la questione dialettica cambi di molto – utilizzate per mettere alla berlina l’attivista sindacale e sociale che da anni si batte contro il caporalato tenendo accesa una luce su una tematica affrontata poco (e male) da moltissimi governi. E Salvini la prende a ridere – forse in omaggio al compleanno di Renato Pozzetto – decidendo di replicare alla notizia della denuncia appena presentata con il suo classico mood scanzonato. Salvini ... Leggi su giornalettismo

fattoquotidiano : 'NON CI VADO' Salvini risponde così all'invito del premier Conte [Leggi] - Frances11398702 : @PonytaEle @matteosalvinimi ... E più complesso di così E nessuno ha messo a tacere nulla... Non c'è nessun grande… - Antonio41835659 : RT @fattoquotidiano: 'NON CI VADO' Salvini risponde così all'invito del premier Conte [Leggi] - Antetempo : RT @L1beroP: Dopo che la ragazza ha scritto la sua testimonianza e postato la sua carta d'imbarco a dimostrazione che era su quel volo, @Ca… - sabripillot : RT @lisanna: Moscopoli, Salvini ha mentito su Savoini? Il ministro non risponde e man... -