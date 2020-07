Regionali, la scelta di Forza Italia nel Sannio: in campo Domenico Mauro (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’ufficialità arriverà soltanto tra 48 ore, il tempo che Domenico Mauro si è dato prima di sciogliere la canonica riserva. Ma salvo colpi di scena sarà proprio lui il candidato di Forza Italia nel Sannio alle prossime elezioni Regionali. D’altronde, Mauro, da commissario provinciale, regge ormai da due anni le sorti del partito azzurro nel Sannio. Rifiutando la candidatura, di fatto, sconfesserebbe il lavoro svolto sin qui. Pochi dubbi, dunque, che la partita – almeno per quanto riguarda la casella maschile – sia da considerarsi chiusa. Per la candidatura rosa, invece, bisognerà attendere ancora un po’. Acquisito il sì di ... Leggi su anteprima24

acconsento : RT @giubileif: Il virologo #Lopalco si candiderà alle regionali in Puglia con il centrosinistra ed Emiliano. Se legalmente lo può fare, eti… - Gianna79022742 : RT @giubileif: Il virologo #Lopalco si candiderà alle regionali in Puglia con il centrosinistra ed Emiliano. Se legalmente lo può fare, eti… - LorellaMaffei : RT @giubileif: Il virologo #Lopalco si candiderà alle regionali in Puglia con il centrosinistra ed Emiliano. Se legalmente lo può fare, eti… - MauroGiubileo : Leggo ora che il virologo #Lopalco, in questi mesi a capo della task force anti-Covid della #Puglia si candiderà al… - MartinoGem : RT @giubileif: Il virologo #Lopalco si candiderà alle regionali in Puglia con il centrosinistra ed Emiliano. Se legalmente lo può fare, eti… -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali scelta Regionali Liguria, martedì la direzione regionale del Pd per la scelta definitiva del candidato Telenord Elezioni regionali, Ceccardi (Lega) contraria all'ampliamento di Peretola: “Prima una linea veloce Pisa-Firenze”

No all'ampliamento dell'aeroporto di Peretola e alla nuova pista parallela-convergente all'autostrada. A ribadirlo, una volta di più e con parole chiare, è la candidata a presidente della Regione Tosc ...

Progetti di paesaggio: al via la Ferro ciclovia della Val d’Orcia

Approvato il progetto che interessa i Comuni di Asciano, Castiglione d’Orcia, Civitella Paganico, Montalcino (comune capofila), Roccastrada, Siena, Sinalunga e Trequanda Lo scopo, valorizzare e coniug ...

No all'ampliamento dell'aeroporto di Peretola e alla nuova pista parallela-convergente all'autostrada. A ribadirlo, una volta di più e con parole chiare, è la candidata a presidente della Regione Tosc ...Approvato il progetto che interessa i Comuni di Asciano, Castiglione d’Orcia, Civitella Paganico, Montalcino (comune capofila), Roccastrada, Siena, Sinalunga e Trequanda Lo scopo, valorizzare e coniug ...