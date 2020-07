Milan, l’obiettivo per il centrocampo è Marc Roca (Di martedì 14 luglio 2020) Il Milan intende costruire una squadra piena di giovani di valore e dal futuro assicurato. E' questa la linea dettata dal fondo Eliott, titolare del club rossonero, e che verrà applicata da Gazidis.LINEA VERDEcaption id="attachment 990565" align="alignnone" width="1024" Napoli-Milan (getty images)/captionLa società rossonera vuole progettare per le stagioni future una linea verde composta da giocatori di valore e già rodati in Europa, calciatori che garantiscano sia rendimento che prospettiva futura. L'intenzione del Milan è quella di avere una squadra forte tecnicamente e in grado di adattarsi alla duttilità tattica di mister Rangnick, prossimo allenatore Milanista. In tale direzione è diretto il colpo di mercato che secondo il Mundo Deportivo sta per ... Leggi su itasportpress

