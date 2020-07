Maradona minaccia di fare causa a Netflix e Sorrentino (Di martedì 14 luglio 2020) Diego Armando Maradona sta valutando l’ipotesi di portare in tribunale Netflix e Paolo Sorrentino per il film “È stata la mano di Dio“. A dichiararlo è stato l’avvacato del campione su Twitte. Secondo l’avvocato del Pibe de oro Matias Mariola, il canale streaming e Sorrentino hanno utilizzato l’immagine del calciatore senza il suo consenso, nonstante si tratta di un marchio registrato. Il titolo della pellicola si riferisce ad una celebre frase che Maradona utilizzò per descrivere un suo gol nella Coppa del Mondo del 1986. L’avvocato di Maradona su Twitter minaccia un’azione legale contro “È stata la mano di Dio” il nuovo film di Paolo Sorrentino Diego ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

infoitcultura : Maradona minaccia causa a Sorrentino per il film 'È stata la Mano di Dio'. Le motivazioni - Napoliflash24 : Maradona minaccia causa a Paolo Sorrentino e a Netflix per il film «È stata la Mano di Dio» -… - FilmNewsItaly : Maradona minaccia una causa legale contro Paolo Sorrentino e Netflix - IndieForBunnies : #Maradona minaccia azioni legali: 'Sorrentino non usi il mio nome per il suo film' | IndieForBunnies - _DAGOSPIA_ : IL DITO MEDIO DE DIOS(A SORRENTINO)-MARADONA MINACCIA DI FARE CAUSA AL REGISTA E A NETFLIX PER IL… -